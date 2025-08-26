Vuelos con más de 3 horas de retraso y cancelaciones en Corrientes por el paro aéreo

El paro nacional convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) volvió a generar complicaciones en los aeropuertos del país y Corrientes no fue la excepción. Este martes, en el Fernando Piragine Niveyro se registraron cancelaciones y demoras de más de tres horas en los vuelos programados. La medida de fuerza se realizó en dos franjas horarias de 13 a 16 y de 19 a 22. Los pasajeros deberán estar atentos porque este jueves y sábado podría repetirse la situación.

Fuentes oficiales señalaron a El Litoral: “Aerolíneas no opera los martes en el aeropuerto. Flybondi canceló el vuelo de la siesta. El de la tarde se va a demorar. Va a salir a Aeroparque 21.30 aproximadamente, debería haber llegado a las 17, pero llega para las 20,30”.

De esta manera, el vuelo de Corrientes a Aeroparque recién llegará a Buenos Aires alrededor de las 23, generando malestar en los pasajeros que debieron esperar varias horas en el aeropuerto.

Un conflicto que persiste

Cabe recordar que ya durante el viernes y el domingo pasado también se habían producido cancelaciones en el aeródromo correntino por la medida de fuerza en Aeroparque. En esta oportunidad, el horario más afectado fue el de la tarde, ya que no había arribos previstos en la franja nocturna.

En ese marco, Flybondi decidió cancelar de antemano el vuelo programado en el primer tramo de la jornada, mientras que el de la tarde se reprogramó con una demora.

La incertidumbre se mantiene entre los usuarios del transporte aéreo, ya que Atepsa anunció nuevas medidas para el próximo jueves 28 y sábado 30 de agosto. Si bien todavía no se confirmaron cancelaciones en Corrientes, los horarios de protesta coinciden con vuelos programados en el Piragine Niveyro.