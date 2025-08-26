Amenaza de bomba en un juzgado de Goya: rastrean al autor del hecho

Una amenaza de bomba recibida en la madrugada de este martes encendió las alarmas en tres puntos claves de la localidad correntina de Goya. Según fuentes que llegaron al diario, notificaron que: "estaría cercada la persona que realizó la llamada y podría ser allanado su domicilio en el transcurso de la mañana".

Un llamado anónimo al 911, entre las 00:00 y la 01:00, advirtió sobre posibles explosivos en tres lugares: en el Juzgado Civil y Comercial N°3, el domicilio particular de la jueza Victoria Colombo (ubicado sobre calle Juan Esteban Martínez) y en la casa de su madre, situada en Mariano I. Loza.

De inmediato, se activó un importante operativo de seguridad que incluyó la llegada del escuadrón antiexplosivos desde Corrientes capital, acompañado por el uso de drones térmicos.

Las primeras inspecciones se realizaron en el domicilio de la magistrada, con resultado negativo, y posteriormente en el juzgado, que comparte edificio con el Ufrac y el Tribunal Oral Penal, también sin hallazgos de explosivos.

“El operativo duró varias horas. La amenaza fue notificada cerca de la medianoche y las tareas finalizaron alrededor de las 7 de la mañana”, revelaron fuentes locales a El Litoral.

Actualmente, el juzgado funciona con normalidad, aunque se mantiene la vigilancia en el perímetro. Las autoridades policiales trabajan en el rastreo del origen de la llamada, y, según fuentes consultadas por El Litoral, el sospechoso ya estaría identificado, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

Desde el Poder Judicial, hasta ahora no se emitió un comunicado, pero se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la investigación en curso.

Mientras tanto, continúa el análisis de registros telefónicos y cámaras de seguridad para esclarecer el hecho.

*Con colaboración del periodista de Goya Rafael Palacios