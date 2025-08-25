¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Karina Milei Gustavo Valdés Policía de Corrientes
Curuzú Cuatiá

Un peatón está grave tras ser atropellado por un auto en Corrientes

El hecho ocurrió en la mañana del domingo, en la esquina de Presidente Perón y Rotary Club.

Por El Litoral

Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 09:29

La Policía de Corrientes informó este lunes que un peatón está grave tras ser atropellado por un automóvil en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá

Efectivos policiales, tomaron conocimiento de un siniestro vial en la intersección de las calles Presidente Perón y Rotary Club, donde un hombre resultó herido de gravedad.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima, un peatón de 32 años, fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga, aunque posteriormente la Policía logró localizar el vehículo e identificar a su conductor, un joven mayor de edad.

El peatón fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos confirmaron que presenta lesiones de carácter graves. En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno.

