SAN LUIS DEL PALMAR

A orillas de un arroyo hallaron una moto robada

Por El Litoral

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 19:46

A orillas del Riachuelo, hallaron y recuperaron una motocicleta denunciada como robada ante la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, que llevó a cabo un trabajo en conjunto con el área de investigaciones, en colaboración con la Unidad Fiscal.


Se movilizaron en relación con un legajo judicial por -supuesto robo-, que concluyó con el recupero de la motocicleta que fue denunciada como sustraída.
Luego de tomar conocimiento del hechorealizaron tareas de búsqueda y recolección de información que los condujo hasta la orilla del Riachuelo en un sitio baldío conocido como "La Chuminga.


Hallaron y secuestraron bajo formalidades legale una Honda Wave 110cc. requerida, en tanto que ahora están abocados en dar con los supuestos autores del hecho delictivo.

