Contrabando agravado: procesaron y dictaron prisión al dueño de Cebra Phone

Este jueves, el Juzgado Federal de Resistencia, Chaco procesó con prisión preventiva a Braian José Obregó uno de los dueños de Cebra Ipone, que fue detenido hace dos semanas tras allanamientos que se llevaron a cabo en Chaco y Paso de la Patria, Corrientes.

La imputación es por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento de contrabando, agravado por habitualidad y lavado de activos.

La jueza Zunilda Niremperger dispuso la medida y ordenó que cumpla arresto domiciliario.

Además ordenó también el procesamiento de Agostina Antonela Vargas Vispo por los mismos delitos en concurso real, aunque sin la prisión preventiva.

La jueza determinó que ambos tienen prohibido la salida del país y en el mismo tenor solicitó un embargo de bienes de la pareja por $9 millones.

Como se sabe, la Justicia investiga el ingreso irregular de mercaderías y de movimientos financieros considerados sospechosos.

El seguimiento investigativo inició el pasado mes de marzo cuando detectaron un crecimiento patrimonial abrupto e injustificado.

Obregón aparecía como titular de diversos comercios de ventas de celulares y electrónica, así como locales deportivos, y un sexshop. A la vez lo que había despertado las miradas de la Justicia fueron sus exposiciones mediáticas en lujosos vehículos. En los allanamientos del pasado 15 de agosto le decomisaron una camioneta RAM 1500, un BMW coupé 2025 valuado en más de $64 millones, motocicletas de alta cilindrada y un lujoso yate, entre otros elementos.