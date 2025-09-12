El martes se conocerá los años de prisión a un sentenciado por abuso en una parada

El martes 16 de septiembre se conocerá el monto de la pena que le aplicará el Tribunal de Juicio unipersonal de Paso de los Libres, al hombre que fue hallado culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización”.

El jueves se desarrolló la última audiencia donde se determinó de la responsabilidad penal del imputado Gustavo Lezcano, por el ataque sexual a una menor de 13 años, ocurrido el 30 de noviembre del 2023 en una parada de colectivos.



El juez Marcelo Fleitas, sistido por el Dr. José Monti, dio por acreditado el hecho y argumentó que “el relato total de la víctima fue coherente y coincidentes con las pruebas testimoniales y documentales presentadas en el debate”, según confirmó el portal Confirmado.com.ar.

En argumentos breves, el magistrado sostuvo que “el relato total de la víctima, tuvo coherencia y fue coincidentes con las pruebas testimoniales, documentales y de los especialistas presentadas en debate”, que le permiten dar por acreditado los hechos. Al respecto valoró, las declaraciones de los “testigos directos y presenciales”.



Por otra parte, remarcó que “no existen fisuras en cuanto a la reconstrucción de los hechos”.

En relación a la capacidad mental del imputado, Fleitas expuso su postura “fue capaz de comprender sus actos, sus acciones, sabía lo que hacía y las consecuencias de sus acciones”.

Por otro lado, resolvió mantener la prisión preventiva del acusado en tanto que el próximo martes 16, a las 8:00, en una nueva audiencia, se conocerá el monto de la pena, que por el tipo de delito, podría ser de 4 a 10 años de prisión.