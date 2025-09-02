Estados Unidos confirmó un “ataque letal” contra un barco con drogas de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció sorpresivamente este martes en la Casa Blanca que Estados Unidos había atacado por la mañana un barco cargado con drogas procedente de Venezuela y luego detalló que la ofensiva había causado la muerte de “11 terroristas” con un ataque aéreo que mostró en un video.

La novedad eleva al máximo la tensión en la zona, en medio de un inédito despliegue de fuerzas estadounidenses cerca de las costas venezolanas y el alerta del gobierno de Nicolás Maduro por la posibilidad de una ofensiva contra su país.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", anunció Trump desde el Salón Oval de la Casa Blanca, cuando había convocado a la prensa para anunciar otro tema vinculado al traslado de la agencia espacial.



Sin ofrecer detalles sobre el operativo, Trump elogió al "increíble" jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano. "Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó el mandatario.

La ofensiva fue confirmada poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X que dijo que habían llevado a cabo un “ataque letal” contra un “narconavío” que había salid de Venezuela.

Horas después, Trump dio más detalles en su red Truth Social, en la que adjuntó un video del ataque, en blanco y negro, donde se puede observar una barcaza que no parecía de gran envergadura, que recibía un ataque aéreo y explotaba.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad de SOUTHCOM”, dijo el presidente en Truth Social.

Añadió que el Tren de Aragua (TDA) “es una organización terrorista extranjera designada”, o sea que está en la lista negra de EE.UU. y que “que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terror en los Estados Unidos y el Hemisferio Occidental”.

Trump dijo que “el ataque ocurrió mientras los terroristas estaban en el mar en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, en dirección a los Estados Unidos. El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.

Y lanzó una advertencia en general: “Por favor, que esto sirva como aviso para cualquiera que esté pensando en traer drogas a los Estados Unidos de América. ¡CUIDADO!”.

La ofensiva de Estados Unidos sucedió horas antes de que aterrice en México para una visita de dos días.

Esa visita llega en un momento en el que ambos países vecinos negocian un acuerdo de seguridad para reforzar la lucha no solo contra los carteles mexicanos, sino contra otras bandas transnacionales como el Cartel de los Soles, con origen en Venezuela.

El ataque sobre este barco se enmarca a su vez en el despliegue militar que Washington activó hace unos días en aguas internacionales frente a aguas territoriales de Venezuela.

El operativo implica el despliegue de más de 4.000 marines, tres destructores o un submarino de propulsión nuclear con el objetivo de combatir el flujo de narcóticos que se origina en la región y que tiene, entre otros, a Estados Unidos como destinatario.

Los tres destructores frente a las aguas venezolanas son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson y el despliegue incluye aviones de espionaje P-8, acorazados y submarinos de ataque.

Según reveló The New York Times, a comienzos de agosto el presidente firmó en secreto una directiva para el Departamento de Defensa que autorizaba el uso de la fuerza militar contra los carteles de la droga latinoamericanos que el Gobierno ha declarado como organizaciones terroristas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado recientemente que Estados Unidos está dispuesto a usar “todos los elementos de su poder” para detener el flujo de entrada de drogas a través sus fronteras y “llevar a sus responsables ante la Justicia”.

En respuesta, el presidente Maduro, llamó a los venezolanos y milicianos a alistarse. Y advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

Añadió que “son ocho barcos de guerra, con 1.200 misiles y un submarino nuclear que apunta a Venezuela. Es una amenaza extravagante, inmoral y sangrienta. Ellos han querido avanzar a la máxima presión militar, y nosotros hemos declarado la máxima preparación en Venezuela”.

Maduro acusa a EE.UU. de estar intentando forzar un cambio de gobierno en Caracas y al propio Rubio de estar incitando un ataque militar sobre territorio venezolano.