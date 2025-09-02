En diferentes procedimientos se detuvo a dos personas en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas en diferentes operativos realizados en la ciudad Capital. Además, se secuestró elementos de dudosa procedencia que eran llevados por una de ellas.

Efectivos que realizaban un patrullaje de prevención de delitos en inmediaciones de calles Gregorio Pomar al 800, fueron alertados por una situación en un local comercial.

Un hombre intentó retirarse del comercio sin pagar por bebidas. Se procedió a la identificación y demora de un hombre mayor de edad y al secuestro de tres botellas.

El segundo procedimiento se realizó por calles Gregorio Pomar y Risotto, donde efectivos observaron e identificaron a un hombre de 25 años a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, merodeando en la zona.

Además, el hombre no contaba con la documentación que acredite la propiedad del rodado y cargaba consigo una mochila que contenía herramientas de dudosa procedencia, por tal motivo la motocicleta fue secuestrada y el hombre demorado.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de rigor.

