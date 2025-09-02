¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

HURTO

Corrientes: la Policía recuperó un celular robado momentos antes y detuvo al ladrón

El operativo fue realizado por el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 2, tras una denuncia por la sustracción de un teléfono celular en las calles Cartagena e Inglaterra.

Por El Litoral

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 09:02

La Policía de Corrientes detuvo este domingo al presunto autor de haber robado un dispositivo móvil en la ciudad capital.

Mientras realizaban un procedimiento en la vía pública, los agentes policiales tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en la zona de las calles Cartagena e Inglaterra, donde se habría denunciado el robo de un celular.

Tras un amplio rastrillaje,  en la intersección de las calles Valdés Peña y Ávalos Omar Alberto, se logró identificar y demorar a un joven mayor de edad que coincidía con la descripción del sospechoso. Afortunadamente, lograron recuperar un teléfono celular marca Motorola que habría sido sustraído instantes antes.

El demorado fue trasladado, junto con el dispositivo recuperado a la comisaría jurisdiccional, donde se continuaron con los trámites legales correspondientes.

 

