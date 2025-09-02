Corrientes: la Policía recuperó un celular robado momentos antes y detuvo al ladrón

La Policía de Corrientes detuvo este domingo al presunto autor de haber robado un dispositivo móvil en la ciudad capital.

Mientras realizaban un procedimiento en la vía pública, los agentes policiales tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en la zona de las calles Cartagena e Inglaterra, donde se habría denunciado el robo de un celular.

Tras un amplio rastrillaje, en la intersección de las calles Valdés Peña y Ávalos Omar Alberto, se logró identificar y demorar a un joven mayor de edad que coincidía con la descripción del sospechoso. Afortunadamente, lograron recuperar un teléfono celular marca Motorola que habría sido sustraído instantes antes.

El demorado fue trasladado, junto con el dispositivo recuperado a la comisaría jurisdiccional, donde se continuaron con los trámites legales correspondientes.