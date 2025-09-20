Hallaron el cuerpo del operario que cayó al Paraná desde un remolcador

Luego de tres días de búsqueda en aguas del Río Paraná, localizaron y recataron el cuerpo sin vida del operario que había caído desde la cabina de un remolcador el pasado martes 16 de septiembre, a la altura de la localidad de Itá Ibaté.

El hallazgo fue producto de las tareas desplegadas en la zona por los buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina, que dieron con el cadáver a unos 8 metros de profundidad, a escasos 100 metros, aguas abajo del lugar en que quedó anclado el buque mercante “Cruz del Sur”.

Ante la novedad, ocurrida en la tarde del viernes, el Fiscal en turno dispuso levantar los restos para ser trasladado al hospital local "Inmaculada Concepción".

Además, se dispuso que sea examinado por el médico forense para determinar de manera fehaciente la causal del deceso. Entretanto, fue sometido a un reconocimiento que estuvo a cargo del capitán del buque, quien determinó que efectivamente se trataba de Alejandro Safenraiter Lower (42 años).

Entre otras medidas ordenadas, después del resultado de los exámenes médicos que constataron que no presentaba lesiones externas visibles, ordenaron la realización de una autopsia en el "Instituto Médico Forense de la Ciudad de Corrientes".

También dispuso que se libere el buque para que continue su navegación.

Tal como se informó, ocurrió pasadas las 20.30 en el kilómetro 1401 margen izquierda del Río Paraná, tras lo cual salieron de urgencia en su búsqueda embarcaciones de las prefecturas de Itá Ibaté e Ituzaingó.

El operario en esa ocasión realizaba tareas en la zona de cubierta cuando cayó al agua.