¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes perro rescatado choque en cadena
Incendio en Corrientes perro rescatado choque en cadena
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Riesgo ambiental

Quemaron cables para sacar cobre y provocaron un incendio de pastizales en Corrientes

El hecho ocurrió en un descampado de Iberá y Santa Catalina. Los bomberos debieron intervenir tras un llamado al 911. Alertan por la peligrosidad de estas prácticas ilegales.

Por El Litoral

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 18:11

Un nuevo incendio de pastizales generó alarma en la zona sur de Corrientes este viernes por la noche, cuando desconocidos quemaron cables para extraer cobre y las llamas se propagaron hacia la vegetación. El siniestro ocurrió alrededor de las 21,23 en inmediaciones de Iberá, Santa Catalina y Cruz del Sur. Los bomberos combatieron las llamas y no se registraron daños mayores. 

Cómo inicio la quema

“Fue un incendio de pastizales. Los señores quemacables hicieron una quema y, bueno, agarró un poco de los pastizales”, explicaron los efectivos que trabajaron en el lugar.

Las llamas se expandieron rápidamente por el descampado y obligaron a una intervención inmediata para evitar que el fuego alcanzara otras áreas cercanas. Finalmente, los bomberos lograron sofocarlo.

Este tipo de prácticas, en las que se prenden fuego cables para desprender el cobre, son ilegales y además ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y generan un grave impacto ambiental.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD