Quemaron cables para sacar cobre y provocaron un incendio de pastizales en Corrientes

Un nuevo incendio de pastizales generó alarma en la zona sur de Corrientes este viernes por la noche, cuando desconocidos quemaron cables para extraer cobre y las llamas se propagaron hacia la vegetación. El siniestro ocurrió alrededor de las 21,23 en inmediaciones de Iberá, Santa Catalina y Cruz del Sur. Los bomberos combatieron las llamas y no se registraron daños mayores.

Cómo inicio la quema

“Fue un incendio de pastizales. Los señores quemacables hicieron una quema y, bueno, agarró un poco de los pastizales”, explicaron los efectivos que trabajaron en el lugar.

Las llamas se expandieron rápidamente por el descampado y obligaron a una intervención inmediata para evitar que el fuego alcanzara otras áreas cercanas. Finalmente, los bomberos lograron sofocarlo.

Este tipo de prácticas, en las que se prenden fuego cables para desprender el cobre, son ilegales y además ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y generan un grave impacto ambiental.