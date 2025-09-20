Un ciberataque afectó a aeropuertos de Europa

Un ciberataque en la noche del viernes al sábado ha afectado al funcionamiento de varios grandes aeropuertos europeos, como el de Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres), provocando decenas de retrasos y cancelaciones. Ha sido el aeropuerto de Zaventem, en la capital belga, quien ha identificado lo ocurrido como un “ciberataque” contra un proveedor de servicios de facturación y embarque. La autoría del ataque no ha sido identificada ni reivindicada por ninguna organización.

Los aeropuertos españoles no se han visto afectados directamente por lo ocurrido, según AENA, que gestiona la mayoría de ellos. Sin embargo, sí hay cancelaciones y retrasos de vuelos que enlazan con los aeropuertos afectados.

Zaventem ha pedido a los pasajeros con vuelos previstos para este sábado que revisen su estado antes de salir hacia el aeropuerto y solo acudir si su vuelo está confirmado. El aeropuerto de Bruselas ha anunciado también que la mitad de los vuelos de salida programados para este domingo tendrán que ser cancelados debido a las continuas perturbaciones tras el ciberataque, “con el fin de evitar largas colas y cancelaciones tardías”, ha declarado un portavoz del aeropuerto belga, informó Reuters.

El aeropuerto de Heathrow, en Londres, uno de los más transitados de Europa, también está sufriendo “problemas técnicos”, según un comunicado distribuido en sus redes sociales.