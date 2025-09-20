Conmueve a Córdoba una seguidilla de muertes súbitas

Una seguidilla de muertes no violentas de niños conmueve a la provincia de Córdoba, donde se constataron al menos siete desenlaces trágicos en nueve días. La mayoría fue por muerte súbita, indicó la prensa metropolitana.

El lunes 15 de septiembre, Facundo Gabriel Arias Prieto (13) falleció de un shock cardiogénico irreversible luego de desvanecerse mientras comenzaba una clase de educación física en la escuela. Facundo asistía al Ipem Arturo Illia de Villa Carlos Paz y, en la siesta de ese lunes, se desmayó en la plaza lindera al colegio donde se dictan las clases de gimnasia. Su profesor inició las maniobras de RCP y luego continuaron los médicos que acudieron al llamado de auxilio.

Ese mismo día, en la localidad de Capilla de los Remedios, a 42 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Thian Toledo (7) se desplomó en una casa en la que se celebraba una fiesta de cumpleaños. Falleció minutos después, pese a los esfuerzos por reanimarlo. El diagnóstico fue el mismo: muerte súbita.

El jueves 18 de septiembre, en la clínica Vélez Sarsfield de la capital provincial, murió Lautaro Maineri (15) -foto-, quien había ingresado unas horas antes con un cuadro irreversible. Los médicos le comunicaron a la familia que el adolescente presentaba un coágulo cerebral en una zona inoperable y falleció horas después. Lautaro se descompuso mientras jugaba una partida de truco con sus compañeros de curso del Ipet 251, en el marco de los festejos por la Semana del Estudiante.

Ese mismo jueves, un niño de cinco años murió ahogado en la pileta de su vivienda en la localidad de Saldán, en las Sierras Chicas.

Este viernes, los partes de la Policía de Córdoba continuaron con las malas noticias que tuvieron a chicos como protagonistas. Un nene de 10 años falleció en el Hospital Cura Brochero luego de sufrir un fuerte golpe en el tórax tras caer de su bicicleta en barrio Los Bulevares, en el norte de la capital cordobesa.

Y en Villa del Dique, localidad del Valle de Calamuchita, un niño de cinco años se ahogó con comida y murió, en momentos en que estaba de paseo con sus padres, oriundos de La Pampa.

Los casos habían iniciado el 11 de septiembre en el club San Lorenzo, ubicado en el populoso barrio Las Flores de la capital cordobesa. La fatalidad irrumpió y dejó un halo de espanto entre quienes presenciaron el momento en que Amadeo Ruiz (13) se desvaneció en el campo de deportes y nunca más volvió en sí, pese a los esfuerzos de sus profesores, que fueron los primeros en practicarle maniobras de RCP.

(Con información de Clarín)

