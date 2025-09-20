Rescataron a un perro que estuvo a punto de ahogarse en un desagüe en Goya

En medio de las intensas lluvias que afectaron a Goya este sábado, un perro estuvo a punto de perder la vida al caer en un canal de desagüe. La rápida intervención de efectivos de la Comisaría 6ta. permitió rescatarlo justo cuando la corriente lo arrastraba. El can se encuentra a salvo en dicho destacamento policial, ahora buscan a su dueño.

El momento en el que los oficiales lo rescataron.

El caudal de agua aumentó por las lluvias

Según los registros oficiales, hasta la mañana ya habían caído 57 milímetros en la ciudad, lo que provocó que los desagües funcionaran con un caudal más fuerte de lo habitual. En esas circunstancias, el animal cayó al canal y quedó en riesgo.

Un video difundido muestra el momento del operativo de rescate, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó cientos de mensajes de reconocimiento hacia los policías que participaron.

La mascota se encuentra a salvo

El perro se encuentra a salvo, esperando por sus dueños en la comisaria 6ta de Goya.

Finalmente, el perro fue puesto a salvo y se encuentra en resguardo de la comisaría. Desde la seccional piden colaboración de la comunidad para dar con su dueño.

“Está sano y salvo en la Comisaría 6ta. Compartan así encontramos a su dueño”, señalaron desde la dependencia policial.

La historia, que conmovió a vecinos y usuarios de redes sociales, pone en relieve no solo la solidaridad de quienes actuaron, sino también la necesidad de extremar cuidados con las mascotas durante los días de fuertes lluvias.