Pingüinos ganó el duelo de punteros frente a Córdoba

En el encuentro destacado de la séptima fecha del torneo Oficial de primera división del basquetbol capitalino, Pingüinos venció en tiempo suplementario a Córdoba y ahora comparte la primera ubicación junto a Regatas Corrientes.

En el duelo de punteros, Pingüinos se hizo fuerte como visitante para quedarse con el triunfo 84 a 76 en tiempo suplementario luego de igualar en 70 puntos y mantener su lugar de privilegio.

En el elenco de la banda negra los máximos anotadores fueron Alexander López y Marcelo Escobar con 17 puntos cada uno, mientras que en el rojo Juan Cruz Rinaldi, un doble suyo provocó la prórroga, marcó 18 puntos y Emilio Vallejos 17.

Por su parte, Regatas venció sin sobresaltos a Sportivo 72 a 53 para también quedar como puntero del certamen.

Matías Sanz Pierlorenzi con 17 puntos y Maximiliano Monzón con 10 fueron los goleadores de Regatas, mientras que Agustín Bernachea con 17 y Saúl Larrambebere con 11 lo fueron en Sportivo.

En la lucha por llegar al Cuadrangular Final fue importante y contundente el triunfo que logró San Martín sobre Juventus por 74 a 28. Los partidos del encuentro fueron: 17-11, 28-7, 17-3 y 12-7.

En el rojinegro, los goleadores fueron Dante Saettone, Lautaro Briend González y Leonel Núñez Hernández con 13 puntos cada uno. Mientras que en Juventus, Leandro Yardín aportó 7 puntos.

Por su parte, con un parcial de 27 a 18 en el último cuarto, El Tala venció a Colón 62 a 60 en otro juego entre rivales directos en la búsqueda de la definición del torneo que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes.

Alex Meza con 28 puntos y José Coutada con 15 fueron los máximos anotadores en el equipo que conduce Gonzalo Zacarías. En Colón, los destacados en el goleo resultaron Lucas Monzón y Blas Fornies con 13 tantos cada uno.

Por su parte, Hércules no tuvo mayores inconvenientes para vencer a Malvinas 1536 Viviendas por 80 a 44. En el conjunto del barrio Libertad, Agustín Barrios y Lautaro Ávalos con 12 puntos cada uno fueron las principales variantes en la ofensiva, mientras que en en conjunto de las mil lo fue Leandro Malagueño con 11.

Además, Alvear superó con claridad a Don Bosco por 88 a 66 para volver al triunfo.

Tobías Cabral con 24 puntos y Gonzalo Balbis con 16 sobresalieron en el ataque de Alvear, mientras que en Sagrado Corazón lo hizo Sergio Blanco con 27 unidades.

Así se ubican

Cumplidas siete fechas, la posición en el Oficial de primera división están de la siguiente manera: Pingüinos y Regatas 13 puntos, Córdoba 12, Colón, El Tala, Hércules, Juventus y San Martín 11, Alvear 10, Don Bosco y Sportivo 8, y Malvinas 1536 Viviendas 7.

Cuando concluya la fase clasificatoria (11 fechas) los cuatro primeros accederán al Cuadrangular Final donde estará en juego la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

Lo que viene

La octava fecha contempla estos encuentros: Regatas vs. El Tala, Don Bosco vs. San Martín, 1536 Viviendas vs. Sportivo, Pingüinos vs. Alvear, Juventus vs. Hércules y Colón vs. Córdoba.