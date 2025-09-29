Detuvieron a dos hombres tras un robo en una casa de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que lograron recuperar objetos robados y detener a los presuntos responsables de un hecho ocurrido el pasado 28 de septiembre en el barrio Pujol.

El procedimiento se realizó tras la denuncia de un vecino, quien alertó que desconocidos habían ingresado a su propiedad, violentando uno de los accesos y sustrayendo herramientas y pertenencias personales.

De inmediato, los uniformados iniciaron tareas de investigación que permitieron identificar y localizar a dos hombres mayores de edad, sindicados como los posibles autores.

Durante la intervención, los sospechosos tenían en su poder algunas herramientas cuya procedencia no pudieron justificar.

Posteriormente, y gracias al seguimiento del caso, los policías lograron recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos una amoladora, un teléfono celular y un par de zapatillas.

Los aprehendidos, junto con los bienes recuperados, quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente y fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las diligencias del caso.