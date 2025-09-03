Se recuperaron notebooks robadas de una escuela de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó notebooks que fueron denunciadas como robadas de una escuela de la ciudad Capital.

Efectivos de la Comisaría XVI Urbana, en colaboración con la unidad fiscal de turno, realizaron tareas investigativas tras la denuncia de robo a una escuela, de donde se sustrajeron tres notebooks.

La investigación implicó el rastrillaje en zonas aledañas al establecimiento escolar, lo que permitió identificar, localizar y demorar al autor del hecho, pudiendo recuperarse los elementos robados.

El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la dependencia mencionada, donde se continúan con los trámites de rigor.