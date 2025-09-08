Hallaron a un hombre sin vida en la ruta 120 e investigan si fue atropellado

Un hombre fue hallado sin vida en la mañana del domingo a la vera de la Ruta Nacional N°120, en jurisdicción de Gobernador Virasoro, y la Policía investiga si se trató de un accidente vial.

Efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al lugar tras ser alertados del hecho y constataron que la víctima era Márquez, de 39 años.

Según las primeras diligencias, en la zona se encontraron rastros y huellas de un vehículo de gran porte, lo que hace presumir que el hombre habría sufrido un siniestro vial.

De inmediato se iniciaron tareas investigativas para dar con el rodado en cuestión. Asimismo, la Fiscalía en turno fue notificada y en la dependencia policial se continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.