Corrientes: secuestraron 28 motocicletas cuyos pilotos realizaban maniobras peligrosas

La Policía de Corrientes informó que este domingo secuestró en la ciudad Capital más de una veintena de motocicletas cuyos ocupantes ponían en riesgo sus vidas y las de terceros.

El operativo ocurrió en la madrugada de este domingo tras recibirse una denuncia de que en la Plaza Mercosur, ubicada en la rotonda de Poncho Verde, se hallaba una gran cantidad de motocicletas que eran manejadas de manera imprudente a altas velocidades, poniendo en riesgo la vida de los conductores y de terceros.

Efectivos de la Comisaría XVIII y del Comando Grim se dirigieron al lugar junto a personal de la Dirección de Tránsito Municipal. En operativo conjunto se secuestraron en total 28 rodados.

Los vehículos secuestrados en el procedimiento fueron trasladados hasta la Dirección General de Tránsito mientras se realizan las diligencias del caso en la mencionada dependencia policial.