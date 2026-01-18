Corrientes: tras una persecusión recuperaron elementos robados momentos antes

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a dos personas en la ciudad Capital que habían robado a un tercero momentos antes.

El operativo ocurrió en la madrugada de este domingo luego que efectivos fueron alertados que en inmediaciones de calles Güemes y Valdepeñas un hombre fue víctima de un grupo de personas quienes le robaron un casco y las llaves de su motocicleta.

Tras tomar conocimiento del hecho se desplegó un rastrillaje en la zona. Una breve persecución se desató cuando los efectivos se cruzaron con un grupo de personas que se dispersaron rápidamente al notar su presencia.

La escena terminó con la detención de un joven de 19 años y un menor de 17, quienes tenían en su poder los elementos denunciados como robados momentos antes.

Los demorados junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.

