Corrientes: murió un hombre tras recibir una puñalada en una pelea

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un hombre luego de recibir una puñalada cuando participada de un altercado en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Según los primeros datos, el episodio se registró en un domicilio ubicado por calle Coronel López al 1500, donde un hombre de 46 años habría mantenido un altercado con otra persona.

Como consecuencia de la discusión, resultó con lesiones compatibles con arma blanca.

Tras el hecho, la víctima se dirigió por sus propios medios hasta su vivienda situada por calle Madariaga al 1700, donde fue auxiliada por familiares.

Sin embargo, a los pocos minutos se produjo su deceso en el lugar, situación que fue constatada por personal de salud que acudió al domicilio.

Continuando con las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor del ataque, un hombre de 32 años, quien fue detenido en la vía pública y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el hecho.