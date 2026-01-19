La tercera luna de la Fiesta Nacional del Chamamé finalizó sin incidentes

La Policía de Corrientes informó que continúa con el dispositivo especial de seguridad en la 35° Fiesta Nacional del Chamamé sin ningún incidente durante la tercera noche del evento.

El domingo se celebró la tercera luna en la fiesta que convoca a artistas chamameceros y a público tanto de Corrientes como de otras provincias e incluso países limítrofes.

La magnitud de la convocatoria es la razón de un dispositivo especial dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Corrientes.

El operativo inició a las 20 del domingo y se extendió hasta el final de la jornada chamamecera tanto dentro como en los alrededores del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Además de los efectivos, se desplegó al personal de la Dirección de Drones y la colaboración del sistema 911.

El evento se desarrolló con normalidad y finalizó sin inconveniente en materia de seguridad.

