Caso Loan Peña: cómo se vería hoy el nene desaparecido en Corrientes

En un intento por dar un nuevo impulso a la investigación, la Policía Federal Argentina (PFA) dio a conocer una imagen actualizada de Loan Danilo Peña, el niño, que tenía cinco años al momento de su desaparición el 13 de junio de 2024, en la localidad correntina de 9 de Julio.

El menor es objeto de una búsqueda que ya supera los 19 meses y que mantiene en vilo a la provincia de Corrientes.

El informe técnico fue elaborado por la División Individualización Criminal y quedó a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel, experto en arte forense. Para lograr la imagen, se aplicaron técnicas de proyección de edad que analizan la morfología del menor y la comparan con los patrones de crecimiento de sus padres y hermanos, buscando la mayor precisión posible sobre su apariencia actual en 2026.

Hipótesis artística y límites científicos

Desde la fuerza aclararon que, aunque en la infancia los rasgos suelen mantener cierta estabilidad, el resultado debe ser tomado como una "hipótesis artística" y no como un estudio científico infalible. El informe advierte que factores externos como la alimentación, el clima o posibles cicatrices podrían haber modificado la fisonomía real del niño.

"Es una herramienta fundamental para que la sociedad y las fuerzas de seguridad en fronteras tengan una referencia visual actualizada", explicaron fuentes judiciales vinculadas al caso. La lámina digital ya fue incorporada al expediente que tramita en el Juzgado Federal de Goya.

El camino al juicio oral

La difusión de la fotografía ocurre en una etapa decisiva del proceso. La causa ya fue elevada a juicio y cuenta con siete detenidos, entre ellos Laudelina Peña, el matrimonio integrado por Victoria Caillava y Carlos Pérez, y el excomisario Walter Maciel.

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que Loan fue sustraído durante un almuerzo en el paraje Algarrobal y trasladado en una camioneta blanca. El rol de Maciel sigue siendo clave en la acusación, señalado por haber plantado pruebas falsas —como un botín del niño— para desviar la investigación durante los primeros días de la búsqueda en el monte correntino.