Abigeato en Corrientes: detuvieron a tres peones de un establecimiento rural

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a tres personas en la localidad de Mercedes, quienes robaron animales de un campo donde trabajaban.

La detención ocurrió en la tarde del lunes cuando el personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes detuvo la marcha de un vehículo en un punto de control apostado en la intersección de las rutas provinciales 40 y 85.

Los efectivos revisaron la caja de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, donde hallaron bolsos que contenían carne ovina y porcina faenada, un tatú y huevos de ñandú.

El vehículo estaba ocupado por tres personas que manifestaron ser peones de un establecimiento rural, por lo cual se contactó con el propietario, que informó que no había autorizado ni la caza ni faena. Por tal motivo se dio intervención a la Fiscalía Rural, que dispuso el secuestro de lo encontrado y el inicio de las actuaciones bajo la carátula de abigeato.

El fiscal ordenó además la detención en flagrancia de los tres hombres. Por otro lado, en el establecimiento se halló el cuero del ovino sustraído, quedando a disposición de la Justicia.