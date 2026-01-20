Demoraron a dos menores de 14 y 16 años por robar un comercio en Paso de los Libres

Dos menores de edad fueron identificados y demorados este lunes en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres tras ser señalados como los presuntos autores de un robo contra un comercio del barrio 132 Viviendas.

El procedimiento, calificado como eficaz por las autoridades, permitió recuperar la totalidad de los elementos sustraídos en cuestión de horas.

La alerta se activó luego de que los propietarios de un local ubicado por la calle Velazco al 2600 denunciaran el robo de diversos productos. Según informaron fuentes de la Policía de Corrientes, los delincuentes se habían llevado paquetes de toallitas femeninas, latas de leche, rollos de papel higiénico y pañales, entre otros artículos de primera necesidad.

Hallazgo en el descampado

Tras un intenso trabajo de investigación coordinado con la unidad fiscal interviniente, el personal de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres logró identificar a los sospechosos: dos jóvenes de 14 y 16 años.

Siguiendo la pista del posible paradero de los objetos, los uniformados realizaron un rastrillaje en las inmediaciones del domicilio de uno de los implicados. Allí, ocultas en un sector de pastizales, fueron halladas las mercaderías denunciadas, las cuales fueron secuestradas de inmediato bajo las formalidades legales.

Situación judicial

Los menores fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la justicia de menores y la fiscalía en turno. Debido a la edad de los involucrados, se iniciaron los trámites correspondientes para determinar las medidas tutelares, mientras que los elementos recuperados serán restituidos a sus propietarios una vez finalizadas las pericias de rigor.