“El policía llegó borracho y fue quien pegó primero": la otra versión sobre la agresión a un efectivo

En el marco de la investigación por la agresión a un policía en Corrientes, uno de los supuestos agresores dio a conocer su versión sobre lo sucedido.

Según trascendió, un oficial de la Policía de Corrientes debió ser asistido de urgencia en el Hospital Escuela tras presentar cortes en el rostro y golpes en distintas partes del cuerpo. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Suiza y Francia.

En las imágenes viralizadas se observa la llegada de un patrullero con dos efectivos y, posteriormente, una situación de tensión que derivó en la agresión.

En este contexto, uno de los presuntos agresores dio su testimonio en el que dio otra versión de los hechos. Según expresó: “El policía llegó borracho y fue quien pegó primero. En el audio, al que le falta una parte, el mismo dice: ‘Estoy loco, quiero pelear hoy’. Ahí sale y le pega al chico que venía a buscar leña de la esquina, porque estaban por hacer arroz con pollo".

Del mismo modo, aclaró: “Eso fue el 8 de enero, el Día del Gaucho. Y los demás policías que llegaron después le cubrieron al oficial e hicieron que se vaya, porque estaba tomado”.