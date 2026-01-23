Caso Loan Peña: aumentaron a $20 millones la recompensa por información

El Gobierno nacional elevó a $20 millones la recompensa por información para encontrar a Loan Peña, el niño desaparecido en la provincia de Corrientes. La decisión fue formalizada este viernes a través de la Resolución 51/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La normativa lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y establece que el beneficio económico será otorgado a quienes aporten datos que permitan dar con el paradero del menor.

Según se detalla en el texto oficial, las personas que cuenten con información podrán comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. Esta depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

La resolución también garantiza que se preservará la identidad de quienes realicen aportes relevantes para la investigación.

A pedido de la familia

El incremento del monto había sido solicitado por la familia de Loan. En diciembre del año pasado, la querella había cuestionado que la recompensa se mantuviera en 5 millones de pesos.

Loan Peña fue visto por última vez hace un año y medio en el paraje Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio.