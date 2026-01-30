Corrientes: más de 100 demorados durante la segunda noche de los Carnavales Barriales

La segunda noche de los Carnavales Barriales 2026 en Corrientes se desarrolló con normalidad, pese a los más de 100 demorados por el dispositivo especial de seguridad implementado por la Policía.

El operativo se llevó a cabo en la zona del Barrio Industrial, sobre la avenida J.R. Fernández, desde Río Chico hasta calle Pedro Esnaola, y concluyó sin novedades de gravedad en materia de seguridad.

Demorados

Durante la jornada, se demoró preventivamente a 102 personas, entre mayores y menores de edad. Los detenidos fueron apartados por provocar desorden, encontrarse bajo los efectos del alcohol y por comportamientos que podían alterar el desarrollo del evento.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se realizaron los trámites correspondientes. Al no mediar órdenes de detención, recuperaron la libertad de forma paulatina.

Según fuentes policiales, el operativo destacó por su coordinación y permitió que la actividad se realizara con normalidad, lo que garantizó la seguridad de los vecinos y el público.