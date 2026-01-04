Corrientes: una investigación permitió la recuperación de una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó que recuperó una motocicleta robada en la localidad de Mercedes, donde también se detuvo al autor del hecho.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Mercedes tomaron conocimiento de un robo ocurrido el jueves 1 de enero, donde una motocicleta marca Honda, modelo Dax, de 70cc., estacionada en la vereda del barrio 5 de Julio de Mercedes.

Tras la denuncia se inició una investigación que condujo a los efectivos hasta inmediaciones del barrio Pompeya, donde el sábado 3 de enero se pudo hallar y recuperar el rodado. Además, durante el procedimiento se detuvo a un hombre mayor de edad, quien fue apuntado como el autor del robo.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.

