Golpe al narcotráfico: la Policía de Corrientes secuestró más de 1.300 kilos de marihuana en un año

La Policía de Corrientes dio a conocer un detallado informe sobre los operativos realizados contra el narcotráfico a lo largo del 2025. Según los datos difundidos a través de sus canales oficiales, el balance anual arroja cifras millonarias tanto en estupefacientes secuestrados como en bienes decomisados a las bandas criminales.

El golpe más fuerte a las estructuras delictivas se dio en el tráfico de cannabis. La fuerza informó el secuestro de un total de 1.313,958 kilos de marihuana, compactada en los tradicionales ladrillos, lo que representa un aforo estimado de 3.942.000.000 de pesos.

Cocaína y detenidos

En lo que respecta a otras sustancias prohibidas, los procedimientos policiales permitieron la incautación de 6,189 kilos de cocaína. Según la valoración oficial, esta droga tiene un aforo estimado de 130.000.000 de pesos.

Más allá del material estupefaciente, la lucha contra el crimen organizado se reflejó en la cantidad de personas puestas tras las rejas. Un total de 151 personas fueron detenidas y vinculadas a diversas organizaciones criminales.

Todos los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.

Bienes y efectivo secuestrado

El informe también destaca el impacto económico generado a estas bandas mediante el secuestro de activos. Durante el año pasado se decomisaron:

Efectivo: 13.165.000 de pesos en billetes de curso legal.

Logística: 40 vehículos utilizados para el traslado de sustancias.

Tecnología: 174 teléfonos celulares, piezas clave para el análisis de las comunicaciones delictivas.

El valor total estimado de los vehículos y dispositivos electrónicos secuestrados asciende a los 500.400.000 de pesos.

Desde la institución resaltaron que estos logros son fruto de una vigilancia intensificada y de la labor de campo en distintos puntos estratégicos de la provincia.