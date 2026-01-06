Sorprendido en una chacra de Corrientes con tres bolsas de limones

En una plantación de las afueras de la ciudad de Bella Vista, un hombre fue sorprendido en plena sustracción de limones, tras lo cual fue puesto a disposición de la Justicia.



Fue un operativo del personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista que en esas circunstancias demoró al sospechoso dentro de una quinta de limones.



Se trataba de una persona, identificada como Sergio Daniel L. (de 46 años), quien tenía preparadas tres bolsas de arpillera llenas de los cítricos, el cual se movilizaba en una motocicleta Corven Energy de 110cc.



Según indicaron, el valor actual del limón es elevado, por lo cual se trataría de una suma considerable de esta mercadería.



Por el hecho se iniciaron actuaciones contravenciones por infracción al artículo 84 del Código de Faltas de la provincia, quedando todo a disposición de la justicia.