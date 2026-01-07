Allanamiento en Corrientes: demoraron a una persona y secuestraron joyería y celulares

La Policía de Corrientes ejecutó una orden de allanamiento, secuestró una motocicleta, dinero en efectivo, joyas, celulares, entre otras cosas y aprehendió a un hombre presuntamente vinculado al hecho que se investiga.

Efectivos de la Unidad Especial de Antiarrebatos junto a sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, luego de realizar amplias tareas de investigación en relación a un hecho delictivo, ejecutaron una orden de allanamiento y secuestraron varios elementos.

Según indicaron, el procedimiento se realizó luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada por calle Cocomarola y que tenía como víctima principal a una mujer mayor de edad.

El dispositivo se desplegó este martes a las 17 en un domicilio ubicado en el barrio Laguna Seca. Ahí se secuestró preventivamente dinero en efectivo, joyas, una motocicleta, celulares, una tablet, una netbook, una cámara digital, chalecos refractarios, entre otros elementos.

También aprendieron a un hombre de 55 años de edad quien quedo a disposición de la justicia.

El aprehendido junto a lo secuestrado fue trasladado a la comisaría donde se prosiguieron con los tramites de rigor, con la intervención de las autoridades judiciales en turno.

