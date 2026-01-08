Corrientes: un hombre está grave tras el choque entre dos camiones en Saladas

Un hombre está grave e internado en el hospital Escuela tras un choque entre dos camiones en la localidad correntina de Saladas, informó este jueves la Policía.

El hecho se registró alrededor de las 3:30, sobre la Ruta Nacional 12 cerca del kilómetro 925. Según el informe de la Comisaría de Distrito Segunda, los vehículos involucrados fueron un camión marca Iveco, en el que viajaban dos personas, y un camión Volkswagen, conducido por un hombre mayor de edad, cuya identidad no fue trascendida.

Operativo de emergencia y traslado

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del camión Volkswagen sufrió la peor parte. Tras ser auxiliado en el lugar por personal de emergencia, fue llevado inicialmente al centro de salud local. Sin embargo, debido a la complejidad de su cuadro, los médicos dispusieron su traslado urgente al hospital Escuela de la ciudad de Corrientes.

Una vez ingresado, el cuerpo médico confirmó que el paciente presenta lesiones de carácter grave, permaneciendo bajo observación y con pronóstico reservado. Por su parte, los ocupantes del otro transporte no sufrieron heridas de la misma magnitud.

Pericias en el lugar

Efectivos policiales y peritos trabajaron en la zona del siniestro durante varias horas para determinar las causas y circunstancias que desencadenaron la colisión. El tránsito en ese sector de la Ruta Nacional 12 se vio afectado parcialmente mientras se realizaban las diligencias de rigor.

La Unidad Fiscal en turno tomó intervención en el caso, ordenando el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las responsabilidades del hecho en una zona que, por sus características, suele ser escenario de importantes flujos de carga pesada.