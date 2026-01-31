Parque solar en Corrientes: Claudio Polich y Juan Pablo Valdés recorrieron el inicio de las obras

Comenzaron las obras de la planta de energía solar en el Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina, en la ciudad de Corrientes. El viernes 30 de enero, el intendente Claudio Polich y el gobernador Juan Pablo Valdés recorrieron la zona de trabajo.

Se trata de un proyecto de inversión privada que se desarrolla sobre un predio de 40 hectáreas y que permitirá la instalación del parque solar fotovoltaico más importante de la provincia. La energía generada será incorporada al sistema eléctrico nacional.

El emprendimiento está a cargo de la empresa Coral Energía, perteneciente al Grupo Corven. En total, se colocarán 41.216 paneles solares, de dos metros por uno, con una capacidad de generación de 20 megavatios y un pico de hasta 25 MW instantáneos.

Durante la recorrida, las autoridades observaron los primeros movimientos vinculados a la preparación del terreno y a la logística inicial de la obra, que comenzó a ejecutarse a principios de diciembre. Previamente, se realizó un estudio de impacto ambiental para reducir el desmonte y preservar la vegetación existente.

El gobernador Valdés señaló que el proyecto permitirá aumentar la potencia del sistema energético provincial y garantizar suministro tanto para la actividad industrial como para los hogares. Además, confirmó que la inversión estimada alcanza los 30 millones de dólares.

El parque

El Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina concentra actualmente 52 empresas vinculadas, de las cuales 17 están radicadas y ocho ya operan de manera plena. El predio se encuentra en una zona estratégica, cercana a la futura traza del segundo puente Corrientes–Chaco, lo que refuerza su potencial logístico.

Además de su aporte energético, el proyecto demanda servicios, insumos y mano de obra, lo que genera empleo directo e indirecto en la ciudad y la provincia.