La Policía pidió ayuda para ubicar a un adolescente de 16 años

La Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor solicitó la colaboración de la comunidad para la localización y paradero de un menor identificado como Avalos Ulises Emanuel, de 16 años. El pedido fue emitido este 31 de enero de 2026 y ya tomó intervención la fiscalía de Investigación en turno.

Según la gacetilla oficial, la denuncia fue realizada por una persona de apellido Medina, quien indicó que el adolescente se habría ausentado de su hogar.

De acuerdo a los datos aportados, el joven presenta contextura robusta, mide 1,60 metros aproximadamente, tiene tez trigueña, cabello corto negro y ojos negros.

Al momento de ausentarse vestía bermuda color óxido con roturas, zapatillas grises y llevaba una mochila gris oscura chica. Además, tendría un teléfono celular iPhone color azul.

Desde la Policía indicaron que, independientemente de las tareas de búsqueda en curso, se solicita a los medios y a la población dar difusión al caso. Quienes puedan aportar datos ciertos deben comunicarse con la Comisaría de la Mujer y el Menor al número 3794-950976, con la dependencia policial más cercana o a las líneas gratuitas 911 en Capital y 101 en el interior provincial.