Esquina recibe a visitantes con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pacú

Esquina vive una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pacú, uno de los eventos de pesca deportiva más relevantes del país, que cada año reúne a pescadores y visitantes de distintos puntos de la Argentina y genera movimiento turístico, económico y cultural en la región.

Un evento que reafirma la identidad local

La fiesta forma parte del calendario turístico provincial y presenta una programación con actividades recreativas, propuestas culturales, espectáculos musicales y el tradicional concurso de pesca embarcado.

Esta competencia, considerada la instancia central del evento, convoca a cientos de equipos en las aguas del río Paraná y el río Corriente, reforzando el perfil pesquero y turístico de la localidad.

Acompañamiento del Ministerio de Turismo

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, acompaña la realización de la celebración como parte de una política orientada a fortalecer y promocionar los destinos del interior.

El ministro Juan Enrique Braillard Poccard destacó la importancia de estos encuentros para posicionar a Corrientes como destino turístico a nivel nacional y valoró el trabajo articulado con el municipio y el sector privado para consolidar propuestas que favorezcan el desarrollo local.

Desde la cartera turística señalaron que el respaldo institucional incluye acciones de promoción y difusión, además del fortalecimiento de la oferta turística, contribuyendo al posicionamiento de Esquina como destino vinculado a la pesca deportiva y al turismo de naturaleza.

Cronograma de actividades

En el marco de la 39ª edición, la ciudad despliega una agenda que combina deporte, cultura y tradición:

Miércoles 11 de febrero: Torneo de Truco Pacú

Jueves 12 de febrero: Gran Peña de Pescadores

Viernes 13 de febrero: Festival y Elección de Reina

Sábado 14 de febrero: Torneo de Pesca

Domingo 15 de febrero: Cena de pescadores y entrega de premios

Esquina como destino turístico

Ubicada en la confluencia del río Corriente con el río Paraná, la ciudad ofrece condiciones para la pesca deportiva, además de propuestas de turismo rural, gastronomía regional y actividades recreativas en contacto con la naturaleza.

La Fiesta Nacional del Pacú se presenta como una oportunidad para que visitantes conozcan la identidad cultural del destino y sus atractivos, consolidando a esta localidad del sur provincial dentro de la oferta turística de Corrientes.

De esta manera, el Gobierno provincial ratificó su compromiso con el turismo como política de Estado, promoviendo el crecimiento de los destinos y el desarrollo de las comunidades locales mediante eventos que ponen en valor los recursos naturales y culturales.