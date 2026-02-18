Juicio por Loan: por la complejidad de la causa actuarán siete fiscales

El Ministerio Público Fiscal tomó una decisión de alto impacto para el esclarecimiento de la desaparición de Loan Danilo Peña y designó a siete fiscales para que actúen en el juicio que tendrá su primera audiencia este mes.

La Fiscalía Federal de Distrito, comandada por Carlos Schaefer, conformó un equipo especial de fiscales para afrontar el juicio contra los 17 acusados de la sustracción del niño y el encubrimiento en el caso Loan Peña, de quien se desconoce su paradero desde el 13 de junio de 2024.

La decisión se ve reflejada en una medida comunicada oficialmente este miércoles al Tribunal Oral Federal de Corrientes por parte del fiscal Schaefer y que demuestra en qué aspectos es esta una causa de la complejidad que se habla.

Más de 90 cuerpos, más de 900 páginas de pruebas, otorgan dimensión al expediente que será el corazón del debate, además de la cantidad de imputados, de testigos, el volumen de las evidencias y, sobre todo, que se trate de un delito de carácter continuo y permanente, hablan de lo complejo de esta causa, según lo señala la medida de la Fiscalía presentada en las últimas horas al Tribunal presidido por el juez Fermín Ceroleni.

De acuerdo con la resolución firmada por Schaefer, se trata de una determinación dispuesta "a los fines de garantizar la eficaz actuación" del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Esto adquiere como cimiento "la preservación de la celeridad, eficiencia y eficacia de la pesquisa, que tienen como corolario el juicio", indica el documento en otro pasaje.

De ese modo es que fueron designados para actuar junto a Schaefer los fiscales Tamara Pourcel, como Fiscal General Subrogante, María Soledad Branchi, Nancy Verónica Vargas García, María Emilia Sánchez Lafuente, Juan Martín Mariño Fages y Gabriel Romero Olivello; como fiscales auxiliares.

Estarán preparados "para intervenir en forma conjunta o alternadamente", según lo disponga la Fiscalía.

Por qué se tomó esta decisión

"La decisión adoptada se inscribe dentro de las atribuciones propias de este Ministerio Público Fiscal y, por tanto, no vulnera garantía constitucional ni disposición procesal alguna", indica la medida conocida este miércoles.

Asimismo, añade que "el objetivo principal es asegurar el desarrollo ordenado y eficiente del debate, resguardando la correcta administración de justicia y procurando una adecuada gestión de una causa compleja y de enorme trascendencia para la jurisdicción".