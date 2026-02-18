Corrientes: solicitan colaboración para encontrar a una menor de 16 años

La Comisaría Primera de la Mujer y el Menor solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Mendoza Shaiel Salomé, de 16 años, quien se habría ausentado de su hogar en horas de la noche del martes.

La denuncia fue radicada este 18 de febrero por una persona de apellido Mendoza, y tomó intervención la Fiscalía de Investigación en turno.

Según la información oficial, la adolescente mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello negro, ojos marrones, tez trigueña y contextura robusta. Al momento de ausentarse vestía zapatillas blancas, bermuda de jeans y chomba color morada.

Desde la Policía indicaron que se encuentran realizando tareas investigativas para su localización, al tiempo que solicitaron la difusión del caso para ampliar la búsqueda.

Quienes puedan aportar datos certeros que ayuden a encontrarla pueden comunicarse con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al 3794-505110, dirigirse a la dependencia policial más cercana o llamar al 911 en Capital y 101 en el interior provincial.

Se difundió su fotografía para facilitar la identificación.