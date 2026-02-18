El modelo educativo correntino en una vidriera internacional

El Ministerio de Educación de la provincia a través de su coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe Clarisa Godoy y la referente Técnica de Inglés Clavia Córdoba representará a Corrientes en la ELT Week Argentina 2026. Se trata de un foro considerado insignia de desarrollo profesional para docentes de inglés y es organizado por el British Council. La actividad se desarrolla desde el 16 hasta el 20 de febrero oportunidad en que las expertas correntinas hablarán de "Mentoring in Action".

La disertación de Godoy y Córdoba será este 19 de febrero a las 19 y hará hincapié en una experiencia innovadora que el Ministerio de Educación viene implementando con éxito en el nivel secundario, y que está enfocada en el acompañamiento y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en lengua extranjera.

Vale señalar que el lema sobre el que este año gira la ELT Week Argentina es "Acortando brechas, desarrollando habilidades".

En ese marco la participación correntina busca socializar estrategias prácticas y contextualizadas que responden a los desafíos reales del aula. De esta manera la presencia de las especialistas en el foro, que alcanza a miles de educadores de todo el país y Latinoamérica, reafirma el compromiso de la gestión educativa provincial con la excelencia y la internacionalización de sus programas.