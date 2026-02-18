Cianobacterias: un riesgo para lagunas y ríos del NEA que requiere acciones de monitoreo

Las cianobacterias son organismos procariotas y fotosintéticos presentes en ambientes acuáticos, y muchas de ellas capaces de producir “cianotoxinas”, causando peligrosidad cuando éstas tiñen las aguas de verde.

Bajo ciertas condiciones, proliferan y pueden representar un problema para el ambiente y las personas.

En ese sentido, recientemente, la Municipalidad de la ciudad de Resistencia resolvió el vallado preventivo de un sector de la Laguna Arguello, ubicada en el ejido urbano, ante la presencia de coloración en el agua que podría estar relacionada con la proliferación de cianobacterias.

Las autoridades competentes dieron intervención a la Administración Provincial del Agua de la Provincia de Chaco para la realización de los estudios correspondientes.

Para conocer cuál es la situación de presencia de cianobacterias en la región NEA, y en lagunas de Chaco especialmente, UNNE Medios dialogó con la Dra. Marina Forastier, Profesora Titular de la Cátedra de Ficología, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, e Investigadora Asistente del Centro de Ecología Aplicada del Litoral “CECOAL” (CONICET-UNNE).

“Según los estudios realizados hasta la actualidad, las cianobacterias naturalmente se encuentran en los ambientes acuáticos (lagunas, ríos, arroyos y represas) del NEA. Sin embargo, el problema comienza cuando estas cianobacterias proliferan aumentando su número sobre otras especies de algas, formando una floración algal (cambio de color del agua)”, explicó la especialista.

Las floraciones algales

Detalló que la floración algal o «BLOOM» puede notarse a simple vista como manchones verdes o marrones en los ambientes acuáticos. Los colores pueden variar según la especie de cianobacteria que predomine en esa floración, desde marrón, color «yerba mate» o “cocido”, hasta los verdes brillantes.

Pero la problemática de las floraciones algales es que, generalmente, siempre predomina una cianobacteria que es capaz (cuando se dan las condiciones ambientales) de producir metabolitos que son tóxicos o generan perjuicios para la población (humana, animal y vegetal) que tiene contacto con ella.

La provincia del Chaco, más precisamente la ciudad de Resistencia, tiene en su ejido urbano lagunas de poca profundidad muchas veces conectadas entre ellas y con el río. Estas lagunas, denominadas, “lagunas urbanas”, cumplen funciones ecosistémicas para la ciudad de Resistencia, sin embargo, también están son afectadas negativamente por la actividad urbana.

En esa línea, explicó que uno de los principales efectos que tiene la actividad humana sobre este tipo de lagunas son los nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) que llegan y aumentan desmedidamente beneficiando nutricionalmente a las cianobacterias.

Condiciones para la proliferación

Justamente, respecto al porqué ocurre la proliferación de cianobacterias, y qué condiciones inciden, la Dra. Forastier comentó que la proliferación de cianobacterias y formación de floraciones se dan en aquellos lugares que cumplen con al menos tres condiciones: alta carga de nutrientes, luz solar directa y aguas quietas, además de un periodo de temperaturas altas, como ocurre en verano.

“Con estas condiciones, las cianobacterias (que son bacterias, pero realizan fotosíntesis), tienen todo lo necesario para alimentarse y reproducirse, y así aumentar en número celular y formar floraciones”, expuso.

En tanto, respecto a las diferencias que existen entre cianobacterias potencialmente tóxicas o no, detalló que las cianobacterias producen toxinas que afectan diferentes órganos blancos en los humanos y animales, que pueden ser la piel, el sistema digestivo, hígado y sistema nervioso central.

Explicó que para determinar qué cianobacterias producen o no toxinas, se necesitan estándares de toxinas y equipos de última tecnología (costosos para la región).

La capacidad de generar toxinas está determinada a nivel genético, sin embargo, las condiciones ambientales van a determinar si produce o no toxinas en un determinado momento.

“Puede existir una floración algal y no presencia de toxinas. Y al revés, puede existir solo presencia de cianobacterias y alta carga de toxinas”.