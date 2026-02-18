Confirmado: sin servicio de colectivos Chaco-Corrientes para este jueves

Queda totalmente interrumpido el servicio de colectivos que conecta las ciudades de Corrientes y Resistencia para este jueves, como consecuencia de la medida de fuerza gremial convocada a nivel nacional. La suspensión afectará a ambas empresas que operan el recorrido interprovincial a través del Puente General Manuel Belgrano, uno de los principales corredores de la región.

UTA Corrientes y Chaco se suman a la medida

La información fue confirmada luego de que la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) rectificó su adhesión al paro nacional. Unos minutos más tarde desde el grupo de estado del puente, señalaron: “para este jueves el Chaco-Corrientes estará sin servicio debido a que ambas empresas se unen a la medida de fuerza gremial”, y recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante la falta de transporte.

La interrupción del servicio impactará directamente en miles de personas que diariamente cruzan de una provincia a otra por motivos laborales, educativos, comerciales o de salud. El transporte interprovincial es fundamental para la dinámica cotidiana de Corrientes y el Gran Resistencia, por lo que se prevé una jornada con importantes complicaciones en la movilidad.

Ante este escenario, muchos usuarios deberán buscar alternativas de traslado, como vehículos particulares, remises o servicios informales, lo que podría generar mayor congestión vehicular sobre el viaducto que une ambas capitales provinciales.

Se espera que el servicio de colectivos se restablezca con normalidad el viernes, una vez finalizada la medida de fuerza, aunque recomiendan a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de las empresas de transporte y organismos correspondientes.