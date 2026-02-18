La ola de calor no da tregua y Corrientes es nuevamente la ciudad más calurosa del país

Corrientes volvió a posicionarse como la ciudad más calurosa del país este miércoles, al liderar el ranking de temperaturas difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 16, la capital provincial registró una temperatura de 41,1°C, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional. La sensación térmica casi llega a los 50°C según otros registros.

El dato confirma el impacto de la intensa ola de calor que afecta a gran parte del norte argentino desde hace varias semanas y que mantiene en alerta a la población por las condiciones extremas.

Sensación térmica elevada

Si bien la temperatura oficial fue de 41,1°C, la situación se tornó aún más agobiante debido a que la sensación térmica en la ciudad alcanzaba los 49°C, según mediciones externas. La combinación de calor y humedad elevó el malestar durante la jornada.

En el ranking también aparecieron otras ciudades de la región, como Resistencia, con 40,6°C, consolidando al Nordeste como el sector más caluroso del país. Sin embargo, fue Corrientes la que volvió a encabezar el listado, reflejando la magnitud del fenómeno climático que atraviesa la provincia.