Corrientes: cazadores furtivos intentaban huir con un ciervo, rifles y fueron detenidos

La Policía de Corrientes informó este miércoles que demoraron a tres personas y secuestraron un automóvil en el cual intentaron darse a la fuga con un ciervo axis sin vida y armas de fuego.

El hecho se registró cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas por la Ruta Nacional N.º 123 divisaron un vehículo marca Volkswagen Voyage estacionado en la banquina. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron retirarse del lugar.

Ante esta situación, el personal intentó proceder a la identificación de los ocupantes, quienes hicieron caso omiso y emprendieron la huida, lo que dio inicio a un seguimiento controlado de varios kilómetros que culminó en el acceso a la Ruta Provincial N.º 22, donde finalmente lograron detener la marcha del rodado.

Al identificarlos, constataron que se trataba de tres hombres mayores de edad, oriundos de la provincia del Chaco, quienes transportaban dos rifles, cuchillos, una mochila y un ciervo axis, que aparentemente habría sido cazado momentos antes.

Los demorados, junto con el vehículo y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan con los trámites de rigor y las actuaciones judiciales pertinentes.