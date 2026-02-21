Traverso abandonó en la primera final del fin de semana

La primera final de la segunda fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana tuvo un saldo negativo para Benjamín Traverso. El piloto esquinense abandonó la carera que se disputó en el autódromo Roberto Mouras.

Christian Galeano obtuvo el triunfo en su vuelta a la categoría, ahora sobre el auto de la Scudería Ramini. En una final atrapante, Alexander Gargaglione fue sesgundo y Nazareno López llegó tercero.

La jornada de sábado en el autódromo platense comenzó con la series. Traverso fue tercero en la segunda donde se impuso Sebastián Caram, escoltado por Franciso Olaverría.

La final quedó trunca rápidamente para Traverso. El joven piloto esquinense largó desde el octavo lugar y solamente realizó seis giros, por evitar el choque con un rival, se despistó y ya no pudo regresar al circuito. Además, sufrió un recargo para su próxima clasificación por ingresar mal a pista y toque a un rival.

“Mal sábado para nosotros. Nos quedamos con las manos vacías”, comentó Traverso.

La carrera sabatina la dominó, de principio a fin, Galeano y con contundencia se encaminó a su tercer éxito en la divisional, entregándole el 39º halago al equipo de Villa Constitución, Santa Fe.

Gargaglione tuvo una final trabajada: por momentos atacó y en otros debió defenderse para finalmente ocupar el segundo escalón del podio, logrando su primer ascenso al estrado con el Di Di Motorsport. En tanto que López llegó 3º tras una buena remontada de la mano del Dital Fórmula, por delante de Agustín Fulini y Malek El Bacha, que se convirtió en el nuevo líder del campeonato.

La segunda final del fin de semana en el autódromo platense se correrá este domingo desde las 12.20 hs. La carrera será nuevamente a 12 vueltas o 20 minutos de duración.