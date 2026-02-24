Recuperaron silletas robadas a un puesto de comidas en Corrientes

La difusión de un video en redes sociales, que mostraba a un hombre robando tres sillas de un puesto de comida debajo del puente General Belgrano, derivó en un rápido accionar de la Policía de Corrientes que recuperó los objetos y los devolvió a su propietario.



El incidente, que se volvió viral en grupos de WhatsApp de la fuerza, alertó a los efectivos de la Comisaría Segunda Urbana sobre el hurto. En las imágenes, se observa claramente a un individuo llevándose las silletas de uno de los carritos gastronómicos ubicado en la zona.

Alrededor de la 1:30 de este martes, personal policial, inició una búsqueda en las inmediaciones de las calles Suipacha y General Paz. Aunque en un principio los vecinos manifestaron desconocer los hechos, la perseverancia de los agentes dio sus frutos.



Minutos más tarde, un residente que prefirió mantener su anonimato, indicó que las sillas habían sido abandonadas en un descampado cercano. La policía procedió al secuestro preventivo de las silletas y logró localizar al propietario del carrito gastronómico, quien recuperó sus pertenencias sin inconvenientes. Además, el damnificado eligió no radicar ninguna denuncia.

