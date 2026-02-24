Cecilia Silvero Saiach, la “profe” que acercó lectura a la sala de espera del Pediátrico

La Universidad Nacional del Nordeste distinguió con el “Premio UNNE a la Alfabetización” a tres mujeres docentes del nivel primario de la provincia de Corrientes: Marisa Viviana Verón, Romina Beatriz Aguirre y Cecilia Silvero Saiach. Fueron reconocidas por sus prácticas innovadoras que sumaron con sus trabajos al fortalecimiento de la lectura y escritura. Esas intervenciones, forman parte del proyecto pedagógico del ministerio de Educación denominado “Voces que Inspiran”.

De los 19 trabajos que integran la 2da edición “Voces que Inspiran”, la UNNE (a través de un jurado mixto de 6 referentes académicos y docentes del ministerio de Educación y de la Universidad) seleccionó 3 proyectos referenciales que destacaron por su alto valor pedagógico, su enfoque inclusivo y su impacto territorial en las comunidades educativas.

Tras conocer a las ganadoras, UNNE Medios tomó contacto con la docente Cecilia Silvero Saiach para indagar de cerca sobre su experiencia y su trabajo denominado “Lecturas que transforman la espera: experiencias lectoras en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II” , y transmitir sus sensaciones y aprendizajes incorporados al acercar lectura -y también contención- a los niños que esperan sus turnos médicos en el hospital.

La profesora en Ciencias de la Educación, Silvero Saiach, fue la referente de este trabajo lúdico mediado por la lectura, junto a su compañera docente Mabel Barrios, acción que en diciembre de 2025 resultó premiada por la Universidad Nacional del Nordeste por su trabajo de alto valor pedagógico e inclusivo.

Del aula al hospital

Esta experiencia pedagógica surgió en el marco del compromiso por la alfabetización promovido por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, a través de diferentes programas. “Uno de ellos, fue el programa “Colectivo de Lectura” que promocionaba el fortalecimiento a las comunidades lectoras en las instituciones de nivel primario, particularmente del segundo ciclo”, explica la docente.

“Pero sucedió que las posibilidades de este programa en particular, no se circunscribía solo a instituciones educativas, sino que se ampliaba por fuera de los límites del aula. Fue así que logramos llegar a otro tipo de instituciones -en este caso, el Hospital de Niños, Juan Pablo II- contexto donde le dimos vida a esta experiencia superadora que logró ser premiada por la UNNE”.

“Junto a mi compañera Mabel Barrios acercamos al Hospital, actividades que consistían en promover la lectura en su sala de espera. Invitamos a todos los niños y niñas que se encontraban allí a participar de las actividades propuestas”, dijo la docente.

“La propuesta inicial consistió en invitarlos a dibujar o pintar y luego a elegir diferentes cuentos para leer. A partir de la lectura, desarrollábamos juegos con sentido pedagógico y también actividades de lectocomprensión”.

El valor de acompañar desde la lectoescritura

La profe Cecilia manifestó que esta experiencia le resultó absolutamente valiosa y muy diferente a lo que acostumbra en su práctica docente escolar. “Esto implicó pensar no solamente en el contenido que teníamos que desarrollar, sino también acompañar a estos niños y niñas que estaban atravesando un tiempo de enfermedad, una urgencia o un tratamiento prolongado y que -de alguna manera- nosotras también como docentes pudimos acompañarlos en esos momentos desde el respeto, la calidez y sobre todo, entendiendo y comprendiendo la situación que estaban atravesando” sostiene Silvero Saiach en su intercambio con UNNE Medios.

En el final, la docente expuso emocionada “me llevo como aprendizaje el poderoso valor que tiene la lectoescritura en las infancias. Este trabajo nos permitió descubrir que la lectura es bálsamo y a la vez sostén, para muchos niños y niñas en momentos vulnerables. Fue motivador vivenciar que con tan sólo una pequeña lectura o pintura lograron pensar e imaginar otros mundos posibles”.