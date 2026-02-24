Llega la Copa Carnaval, gran cita del salto ecuestre regional

El Club Hípico Santa Catalina anuncia la realización de la Copa Carnaval, torneo de salto ecuestre que se llevará a cabo los días 27 y 28 de febrero en el predio que la institución posee a pocos metros de la avenida Maipú de la ciudad de Corrientes, sobre la traza de la ex vía.

Desde el viernes 27 a las 18, el certamen convocará a jinetes y amazonas de distintas categorías, conforme al reglamento de la Federación Ecuestre Argentina, desde las divisiones formativas hasta pruebas de mayor exigencia técnica, con alturas superiores al metro 20 centímetros cuya espectacularidad constituye uno de los grandes atractivos visuales de este deporte.

Para el torneo, se espera la llegada a Corrientes de binomios provenientes de provincias vecinas, lo que proyecta una competencia de destacado nivel deportivo y regional clasificatoria para el certamen federal de la actividad, que en esta fecha coincide con la tradicional festividad carnestolenda.

De allí el nombre "Copa Carnaval", que se desarrollará en modalidad vespertina para aprovechar las condiciones propias del verano correntino, con jornadas que combinarán competencia, naturaleza y un entorno privilegiado al aire libre. El histórico Club Hípico Santa Catalina volverá así a ser escenario de una cita que reúne técnica, precisión y elegancia en cada recorrido.

Además del atractivo deportivo, el evento busca promover la práctica del salto ecuestre, fomentar el cuidado responsable de los caballos —protagonistas esenciales de esta disciplina— y revalorizar las actividades al aire libre en contacto con la naturaleza.

El predio contará con servicios gastronómicos y espacios pensados para el público, generando un marco ideal para compartir en familia y disfrutar de una propuesta deportiva diferente en la temporada estival.

Con acceso de público libre y gratuito, la Copa Carnaval marcará el inicio del calendario hípico 2026 en la región, reafirmando la tradición ecuestre de Corrientes con una finalidad de fondo como es la de consolidar al Club Hípico Santa Catalina en tanto referente del deporte en el nordeste argentino.