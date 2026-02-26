Corrientes: cierra la colonia de vacaciones para adultos mayores

El viernes 27 culminará la Colonia de Vacaciones de Adultos Mayores organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

La actividad se desarrolló durante todos los viernes de febrero en el Club Invico, ubicado en Renacimiento 468, en el barrio Quintana de la capital correntina.

Actividades recreativas durante febrero

La colonia se llevó a cabo en el horario de 8 a 12 en las instalaciones del club y ofreció a los participantes distintas propuestas recreativas.

Durante las jornadas, los adultos mayores pudieron disfrutar de la pileta, además de actividades como bailes, juegos, gimnasia pasiva y gimnasia acuática.

Impulso institucional

La iniciativa fue impulsada por el Área de Adultos Mayores, dependiente de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

Desde la organización destacaron que la propuesta formó parte de las actividades de verano destinadas a promover el bienestar, la recreación y la integración de las personas mayores.