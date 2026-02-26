Corrientes: continúan las obras y mejoras en las playas públicas de la ciudad

La Municipalidad de Corrientes continúa con las obras y tareas de mantenimiento en las playas públicas de la ciudad. Los trabajos forman parte de un plan integral para optimizar servicios e infraestructura, beneficiando a los vecinos y turistas que cada semana visitan los balnearios.

El secretario de Turismo y Deportes, José Sand, indicó que se están reparando los baños de Arazaty I y II, así como los ubicados en el espigón debajo del puente General Manuel Belgrano. Además, se realiza limpieza integral en la zona y actualización pintura en rampas, decks y canteros.

Sand destacó que, junto al Gobierno provincial, se llevan adelante perforaciones para regar la arena y permitir la pretemporada de deportistas en Arazaty I y II. Las medidas responden a indicaciones del intendente Claudio Polich para mantener las playas en óptimas condiciones.

Servicios

Los balnearios públicos ofrecen servicios gratuitos como sombrillas, duchas, sanitarios, sillas anfibias para personas con discapacidad y guardavidas. También se desarrollan actividades deportivas, recreativas y musicales para toda la familia.

Las playas habilitadas son Arazaty I y II, Islas Malvinas I y II, y Molina Punta, con horario de 8 a 20.

Arazaty I ofrece además servicio nocturno los viernes, sábados, domingos y lunes hasta las 22, con guardavidas disponibles para garantizar la seguridad de los bañistas.