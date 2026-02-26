¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Carnavales de Corrientes Corrientes emprende Aumento de peaje
Carnavales de Corrientes Corrientes emprende Aumento de peaje
Paro aéreo en Corrientes: los vuelos se adelantan y operan antes de la medida

Fuentes oficiales confirmaron que los dos vuelos del día están previstos. Aerolíneas y Flybondi ajustaron horarios para operar antes de las 15.

Por El Litoral

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 10:53

Fuentes oficiales del aeropuerto informaron que este jueves 26 de febrero están programados los dos vuelos previstos en el Aeropuerto de Corrientes, pese a la medida de fuerza anunciada por los controladores aéreos.

Operarán antes de las 15

Según precisaron, la medida de fuerza está prevista a partir de las 15:00.

En ese marco:

  • El vuelo de Aerolíneas llegará antes del inicio del paro.

  • Flybondi modificó su horario y también operará antes de las 15:00.

De esta manera, se ajustó el cronograma para evitar afectaciones por la medida.

Cambio respecto al anuncio previo

Inicialmente se había informado que no habría vuelos durante la jornada. Sin embargo, finalmente las empresas adelantaron sus horarios para poder cumplir con las operaciones antes del inicio de la protesta.

La aclaración fue realizada por fuentes oficiales del aeropuerto local.

